Castlevania: Trevor Belmont prende vita in questo fedelissimo cosplay

Il franchise di Castlevania è più volte giunto sotto i riflettori grazie a varie produzioni pensate per ridar vitalità a un brand in grado di contare su una ricchissima fanbase, opere di ogni genere tra le quali figura, ovviamente, la tanto chiacchierata e discussa serie animata targata Natflix.

L'opera, infatti, è riuscita a convincere una buona fetta del pubblico nelle sue prime due stagioni, ma con la terza l'utenza si è ritrovata quantomeno divisa tra chi ha apprezzato il lavoro generale e chi, invece, non ha trovato molto di cui essere felici. Per il momento non ci resta che attendere la quarta stagione di Castlevania, la quale promette un incedere degli eventi ben più galvanizzante rispetto a quanto visto in passato, ma nel mentre il pubblico non ha certo smesso d'elogiare l'opera.

Sui social, infatti, spesso e volentieri capita d'imbattersi in lavori fanmade realizzati con grande cura, cosplayer e disegnatori tra i quali figura anche Dan Ballestero, cosplayer che ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram il suo ultimo lavoro a tema Castlevania. Come visionabile a fondo news, il cosplay mette in mostra un Trevor Belmont più in forma che mai, con un'attenta ricostruzione del vestiario affiancata però anche da un'espressività che incarna perfettamente il personaggio, un lavoro di gran classe che come facilmente immaginabile è riuscito a conquistarsi gli elogi d'innumerevoli utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che in queste ultime settimane il producer della serie ha voluto commentare il finale della terza stagione di Castlevania.