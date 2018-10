Castlevania: la versione home video arriverà il 4 dicembre negli USA

Mentre la seconda stagione dell'anime di Castlevania si appresta ad arrivare su Netflix, scopriamo che Viz distribuirà sul mercato americano la versione home video in DVD e Blu-ray dal 4 dicembre 2018. Diamo un'occhiata a quali saranno i contenuti extra che i fan potranno godersi acquistando il prodotto in questione.

Durante il panel della Viz al Comic Con di New York è stata confermata la pubblicazione in formato home video della prima stagione della serie animata tratta dalla famosa saga videoludica di Castlevania, andata in onda nel 2017 per un totale di 4 episodi. Il prodotto arriverà sul mercato americano a partire dal 4 dicembre, sia in formato DVD che in Blu-ray. Grazie al tweet del corrispondente di comicbook Nick Valdez (che trovate sotto) possiamo dare un'occhiata al cartellone con il quale la stessa Viz ufficializza l'annuncio.

Oltre ad una breve sinossi della serie, ci vengono svelate alcune informazioni interessanti sui contenuti extra che gli appassionati troveranno compresi nel prodotto una volta acquistato. A quanto pare avremo l'occasione di godere delle storyboard, delle art gallery e di "tanto altro". In cosa consista questo tanto altro a cui fa riferimento Viz, non è dato saperlo. Che si tratti del commento agli episodi del regista o dei doppiatori? Bisogna solo aspettare il 4 dicembre per scoprirlo.

Ricordiamo che Castlevania è una serie creata da Warren Ellis, basata sul popolare videogioco prodotto da Konami; la seconda stagione sta per fare il suo debutto su Netflix il 26 ottobre, questa è la sinossi ufficiale di ciò che ci apprestiamo a vedere negli otto episodi di questo nuovo adattamento:

"Torna su Netflix per una seconda stagione Castlevania, anime ispirato alla serie di videogiochi classici, che narra un dark fantasy medievale seguendo le gesta dell'ultimo membro sopravvissuto del disastrato clan Belmont, coinvolto in una crociata per salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione per mano del Conte Dracula in persona. Trevor Belmont, ultimo discendente della sua casata, non è più da solo, e cercherà di salvare l'umanità dall'annientamento in compagnia di un gruppo disattato, opponendosi a Dracula e al suo sinistro Consiglio di Guerra vampiresco"