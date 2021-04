Castlevania: i videogiochi che vorremmo adattati in anime dopo la Stagione 4

Il 13 maggio verrà pubblicata su Netflix la quarta, e ultima, stagione di Castlevania che porterà verso la conclusione l'attuale storia di Trevor Belmont, Sypha e Alucard, e per rassicurare gli appassionati gli autori hanno già confermato che lavoreranno su diversi spin-off, ecco quindi una breve classifica degli adattamenti che vorremmo.

Il progetto per ampliare ed espandere l'universo narrativo di Castlevania potrebbe includere e riguardare anche personaggi del tutto inediti o mai visti prima, tuttavia sarebbe interessante vedere una serie di episodi dedicati alle avventure che hanno segnato le origini e il successo del franchise di Konami

Partendo appunto dal seguito dell'eterna battaglia tra il clan Belmont e Dracula, con il primo videogioco della serie, pubblicato sul NES nel 1986, dove Simon Belmont, figlio di Trevor e Sypha, continuava a sterminare pericolose e terrificanti creature della notte. Successivamente si potrebbe adattare una delle storie più apprezzate e amate da parte degli appassionati, ovvero quella di Symphony of the Night, giudicato uno dei migliori titoli usciti sulla prima Playstation, e totalmente incentrato sul personaggio di Alucard e sul suo tentativo di fermare la resurrezione del padre, il tutto in un'ambientazione labirintica e ricca di misteri.

Poi troviamo Castlevania: Lords of Shadows, una delle avventure più recenti ambientata nel mondo dei vampiri ma che fa da prequel a tutte le altre, mostrandoci la storia di colui che diede inizio a tutto, Gabriel Belmont, che finì col diventare lui stesso il Conte Dracula. Aria of Sorrow si distacca dalla famiglia Belmont per seguire un giovane ragazzo chiamato Soma Cruz, usato come recipiente da Dracula per tornare in vita, in un futuro molto lontano rispetto a quanto narrato nella serie originale.

Infine troviamo due opzioni molto particolari. La prima è l'adattamento animato di Castlevania Bloodblines, che tratta la storia di John Morris, discendente del clan Belmont, e della nipote di Dracula che cerca di far rinascere suo zio, dando inizio alla Prima Guerra Mondiale, mentre la seconda è una storia del tutto originale che potrebbe approfondire molti dei personaggi visti finora, come Isaac, Hector, Camilla.

Ricordiamo che