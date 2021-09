Il catalogo di Marvel Unlimited si amplia con la nuova serie esclusiva X-Men: Green

Recentemente oggetto di una grande revisione, l'applicazione Marvel Unlimited da il benvenuto a X-Men: Green, la nuova storia che prende il via in X-Men Unlimited #5. Andiamo alla scoperta dei primi dettagli su questa succulenta esclusiva della piattaforma digitale Marvel.

Di recente, l'app Marvel Unlimited è stata rilanciata offrendo una nuova veste grafica e diverse novità, tra cui contenuti esclusivi. Tra di essi vi è l'introduzione degli Infinity Comics, ossia dei fumetti originali a scorrimento verticale.

Tra gli Infinity Comics di debutto vi è X-Men Unlimited, una serie in quattro parti di Jonathan Hickman e Declan Shalvey. Con l'arrivo del quinto volume supervisionato da Gerry Duggan ed Emilio Laiso, inizia un nuovo arco narrativo, X-Men: Green.

Questa storia in otto parti, ambientata nella Krakoa dell'attuale line-up di fumetti stampati, andrà ad avere un forte impatto sul mondo umano. Secondo la sinossi di questa nuova serie, quando una grande tragedia si abbatte sule coste della nazione mutante, un X-Men prende in mano la situazione, andando contro le leggi di Krakoa e la volontà del consiglio. Ma con il pianeta intero in gioco, ciò risulta necessario.

Vi piacerebbe vedere i fumetti della piattaforma Marvel tradotti in italiano? Vi lasciamo infine al ritorno in azione di Luke Cage nel volume Marvel City of Fire.