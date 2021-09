Il catalogo Marvel Unlimited si rinnova: arrivano gli esclusivi Infinity Comics

Un po' come MangaPlus di Shueisha, anche Marvel possiede una piattaforma digitale che consente l'accesso illimitato al suo immenso catalogo di fumetti. L'applicazione Marvel Unlimited sta però per ricevere un importante aggiornamento che introdurrà nuove, interessanti funzionalità e centinaia di fumetti.

La libreria di oltre 29.000 numeri di Marvel Unlimited sta per rinnovarsi. Alla già vastissima offerta si aggiungeranno gli esclusivi Infinity Comics, ossia dei fumetti in formato verticale ad altra risoluzione e schermo intero progettati appositamente per essere fruibili per smartphone e tablet. Al momento del lancio, ci saranno ben 27 Infinity Comics, con oltre 100 numeri previsti per il rilascio entro la fine dell'anno in corso. Tra queste serie in esclusiva sono inclusi X-Men Unlimited, Deadpool, Shang-Chi, Captain America e Venom/Carnage.

Stando a quanto dichiarato da Dan Buckley, presidente di Marvel Entertainment, l'obiettivo di Marvel Unlimited è quello di fornire la migliore esperienza di lettura digitale. Questo rilancio offrirà ai fan un'esperienza ancora più ricca, grazie a un formato verticale dinamico.



L'applicazione Marvel Unlimited per iOS e Android verrà rivista completamente, così da offrire un prodotto con una veste grafica rinnovata, velocità e prestazioni migliorate, consigli di lettura in base alle preferenze e nuove funzionalità di ricerca.



Marvel Unlimited prevede tre diversi piani di abbonamento: uno mensile da 9,99 dollari, uno annuale da 69 dollari e uno annuale plus da 99 euro. Quest ultimo, oltre all'accesso al catalogo digitale, offre kit, inviti a eventi e sconti per lo shop disney.



Vi lasciamo infine agli annunci di Marvel Devil's Reign e Marvel Elektra: Black, White & Blood.