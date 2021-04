Quali sono le categorie Hentai più ricercate in Giappone? Ecco l'irriverente sondaggio

Spesso giudicati come "cartoni per bambini", come ben sappiamo gli anime giapponesi non sono riservati esclusivamente a questo tipo di target. Essi sono spesso e volentieri profondi, emozionanti e drammatici, e trattano tematiche di difficile comprensione anche per gli adulti. Esistono però opere indirizzare unicamente a questa categoria.

Considerato così distante per tradizioni e usanze, il mondo Orientale, e in particolar modo gaipponese, e quello Occidentale non è poi così differente in ambito maschile. Il portale giapponese di manga per adulti Komiflo ha pubblicato i risultati di un sondaggio molto particolare: quali sono le categorie di Hentai più ricercate nel 2020 in Giappone?

Per chi non lo dovesse sapere, gli Hentai sono opere per adulti con espliciti riferimenti e atti sessuali. Ebbene, questo sondaggio, divenuto immediatamente virale, ci porta alla scoperta delle categorie più amate da ogni regione e prefettura giapponese.

Nelle Regioni dell'Hokkaido, Tohoku, Kanto e Chubu, le categorie più ricercate dal pubblico sono le MILF, gli shotacon o i fantasy. Per quanto riguarda le Regioni del Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, troviamo invece risultati più bizzarri. In alcune prefetture le categorie più apprezzate sono il sadomachismo, l'incesto e le Kemonomimi, ossia donne con caratteristiche animali. A prevalere, però, è la categoria donna dominante.

E voi cosa ne pensate dei gusti del pubblico giapponese in ambito Hentai? Secondo voi, differiscono dalle ricerche del popolo italiano?