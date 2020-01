La catena Lawson affida allo Studio Ghibli il nuovo spot televisivo

Il 2020 dello Studio Ghibli vedrà un nuovo anime, annunciato proprio nei primi giorni dell'anno. Tutto lo staff sarà quindi indubbiamente impegnato con questa produzione, ma la nota casa di Hayao Miyazaki si dedica anche a progetti alternativi, come quelli pubblicitari.

La catena Lawson è una delle più conosciute in Giappone. Insieme al 7Eleven, è nota per essere un conbini, un convenience store aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nato negli Stati Uniti, si è poi spostato in Giappone dove ha posto la sua base principale e nel paese del Sol Levante spesso prepara alcuni spot pubblicitari.

L'ultimo di questi è stato affidato allo Studio Ghibli che ha preparato un video con un'atmosfera essenziale ma colorata, preparata con acquerelli. Il video trasmesso nelle TV nipponiche ha una durata di circa 15 secondi e potete trovarlo in alto. L'estetica unica dello studio d'animazione ha sicuramente confezionato uno spot altrettanto unico per Lawson. Cosa ve ne pare di questa produzione?

Lo Studio Ghibli è diventato un'istituzione negli anni. La casa di Hayao Miyazaki ha creato diversi capolavori i quali risuonano anche a distanza nel tempo, come La Città Incantata che macina successi ancora oggi.