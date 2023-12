Questi cattivi sono malvagità allo stato puro: ecco i 'migliori' villain del 2023

Una delle caratteristiche migliori degli anime è la capacità, nonché il coraggio, di affrontare temi difficili e controversi, anche attraverso la presenza di cattivi, o villain che dir si voglia, a volte davvero terribili nella loro malvagità. A volte si tratta di cattivi senza un motivo o uno scopo, altre volte ci sono personaggi più sfaccettati con motivazioni profonde per quanto distorte e malsane. Ma quali sono stati i villain che hanno spiccato più di altri? Vi proponiamo la nostra classifica, ma dopo vogliamo conoscere la vostra!

Al quinto posto c'è Abel, un personaggio atipico in un mondo come quello di Marshle - Magic and Muscles. Studente dell'Accademia Magica Easton, è cresciuto con la convinzione che tutti gli uomini siano delle bestie, degli esseri che vanno a tutti i costi comandati e controllati, incluso se stesso. Dopo aver visto una persona cara morire davanti ai propri occhi, per mano di un uomo povero, nutre un profondo odio per i plebei.

L'adattamento animato di Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse è ancora lontano dal finale di serie, ma Arthur Pendragon merita senza ombra di dubbio la quarta posizione. Inizialmente presentato come il re solare e ottimista di Camelot, la distruzione del suo regno per mano di demoni e creature sovrannaturali lo ha trasformato in un despota desideroso di sterminare tutte le razze, creando un mondo in cui solo gli umani sono liberi di vivere.

In Hell's Paradise, nessun personaggio è anche solo lontanamente paragonabile in termini di forza a Rien, ma non è solo la sua potenza a renderla una villain così temibile: spinta dal desiderio implacabile di far rivivere suo marito, Jofuku, e dalla sete di vendetta, questa donna è disposta a tutto. Spietata, sociopatica e senza alcuna pietà, uccide senza tregua chiunque osi attraversare l'isola Kotaku.



In seconda posizione, Mahito è la nuova rivelazione di Jujutsu Kaisen. E' uno spirito maledetto di livello speciale: ciò significa che, a differenza delle altre maledizioni, è dotato di una mente propria. Nato dalla paura dell'umanità nei confronti della terra, il suo intento è quello di creare un mondo dove gli spiriti maledetti possano finalmente regnare, sterminando implacabilmente gli umani. Sadico e immaturo, sono numerosi i personaggi che hanno perso la vita per mano sua. Inoltre, la tecnica maledetta di Mahito in Jujutsu Kaisen è fra le più potenti di quest'anime.

Il primo posto spetta senza dubbio a Kaido di One Piece, l'antagonista principale della Saga di Wano. Nel momento in cui prese possesso del Paese di Wa, ha gettato l'intera nazione nella disperazione. Kaido ha ridotto gli uomini a schiavitù e li fece operai di fabbriche di armamenti, unicamente per scopo personali. Un villain senza rivali, pronto a distruggere ogni cosa sulla sua strada. Il passato di Kaido in One Piece (occhio agli spoiler!) spiega come quest'imperatore sia diventato un essere così spietato.