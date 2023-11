I cattivi si muovono in questa illustrazione di My Hero Academia: Team Up Mission

Il manga di My Hero Academia è stato lodato in tutto il mondo per i suoi cattivi ben scritti e realizzati. Dabi, Himiko Toga e Shigaraki Tomura sono un trio di villain così unico nel suo genere che sono riusciti a dare del filo da torcere anche ai più potenti eroi della serie.

Nonostante la loro potenza, questi tre personaggi dovevano ancora debuttare in My Hero Academia: Team-Up Mission, lo spin-off focalizzato sui ragazzi della 1-A nelle loro missioni per aiutare gli eroi professionisti. Tuttavia, questa nuova serie è ispirata alla opera originale, di Kohei Horikoshi, ma è realizzata completamente da Yoko Akiyama.

Quest'artista ha realizzato anche il precedente spin-off My Heroine Academia, focalizzato sulle esperienze delle ragazze della 1-A: per questo motivo, ha molta esperienza con questa serie! Questa volta ha voluto dedicare un'illustrazione speciale ai tre villain dell'opera, in vista del loro prossimo debutto in Team-Up Mission.

Nell'illustrazione in questione, che è possibile visualizzare al termine dell'articolo, i "protagonisti" Himiko Toga e Dabi hanno alle spalle il loro capo, Shigaraki Tomura, che domina la scena. Tutti i personaggi sono come li abbiamo visti nell'ultima stagione di My Hero Academia, la sesta, dunque è possibile dedurre che il nuovo capitolo di My Hero Academia: Team-Up Mission sarà ambientato in quel periodo.

Le ultime pagine di My Hero Academia Team-Up Mission hanno dedicato un'illustrazione ad un trio piuttosto insolito nella serie originale. Invece, My Hero Academia Team-Up Mission ha raccontato come Endeavor superò All Might in un'esperienza fantastica da leggere.