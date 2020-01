Cattura in My Hero Academia 4: un antagonista della League of Villain dietro le sbarre

La League of Villain è stata messa da parte in questa prima metà della stagione 4 di My Hero Academia. I nemici principali hanno fatto poche sparute apparizioni, tra le quali spiccano quelle di Toga e Twice e quella con l'assalto finale di Shigaraki, Dabi e Spinner. Ma c'è un altro membro del gruppo dietro le quinte che se la sta vedendo brutta.

Gran Torino e la polizia guidata da Tsukauchi sono tornati alla ribalta nello scorso episodio di My Hero Academia e hanno regalato ai buoni un'ottima vittoria contro la League of Villain. Mentre tutti erano impegnati a contrastare lo Shie Hassaikai, Gran Torino si è messo sulle tracce di Kurogiri, uno dei membri più longevi e importanti dell'organizzazione antagonista.

Tra le montagne, c'è stato uno scontro dove Kurogiri ha avuto la peggio, risultando catturato dalla polizia. Nella zona però c'era anche il minaccioso e misterioso Gigantomachia, un essere enorme che ha creato caos e confusione ma che in ogni caso non è riuscito a prevenire la cattura di Kurogiri da parte delle autorità.

L'imprigionamento di Kurogiri cambierà sicuramente le carte in tavola per la League of Villain che si ritroveranno senza uno dei membri fondamentali. Gli effetti di questo però probabilmente non si conosceranno a dovere prima della stagione 5 di My Hero Academia.