Ancora catture per Ash: il prossimo Pokémon è stato scoperto con un leak

L'anime di Pokémon si è rinnovato nel 2019, portando Ash alla vittoria della Lega di Alola e lanciandolo in una nuova avventura con l'anime partito a novembre. In compagnia di Go, Ash non sta facendo il solito percorso per la nuova regione, scoprendola pian piano, bensì sta tornando anche in luoghi già conosciuti grazie alle scorse generazioni.

E ciò ha comportato l'ingresso nella squadra di Ash di pokémon anche già presentati in passato. Un esempio è il Mr. Mime che per tanti anni ha fatto compagnia alla madre a Biancavilla, a cui si è aggiunto recentemente Dragonite. Dalla prima generazione di pokémon potremmo però passare alla quarta.

In Giappone è partita da poco la collezione di Candy Dokidoki Adventure dedicata all'anime di Pokémon dove, in un set da 10, sono presenti alcune creature catturabili. In ordine tra queste ci sono Mr. Mime, Dragonite e un altro pokémon, Riolu. Sia l'ordine che la presenza di questi pokémon fanno pensare che proprio quest'ultimo accompagnerà Ash nel suo viaggio nel giro di pochi episodi. In calce potete vedere il tweet in cui è presente la scheda informativa dei tre pokémon presenti. Vi piacerebbe vedere Riolu, e magari in futuro un Lucario, nella squadra del protagonista?