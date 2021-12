Catwoman e il Pinguino trovano l'amore in un fumetto di Danny DeVito

Qualche mese fa avevamo anticipato l'arrivo di un fumetto del Pinguino scritto da Danny DeVito. Ebbene, il momento è arrivato: l'antologia Gotham City Villains Anniversary Giant #1, pubblicata oggi da DC Comics, contiene la storia Bird Cat Love, ad opera di Danny DeVito, che vede Catwoman innamorarsi proprio del personaggio interpretato dall'attore.

Bird Cat Love è una storia fuori continuity ambientata in una Gotham City alternativa. Oswald Cobblepot, il Pinguino, salva per caso alcuni orfani da un'auto fuori controllo. Contemporaneamente, Catwoman salva un pulcino caduto dal nido. Questi atti di altruismo porteranno i due personaggi a iniziare una relazione romantica.



L'idea di questa storia nasce proprio sul set di Batman Returns, in cui Danny DeVito interpretava Oswald Cobblepot, mentre Michelle Pfeiffer vestiva i succinti panni di Catwoman. A proposito della realizzazione di Bird Cat Love, DeVito ha dichiarato: "Ho chiamato Michelle e le ho detto ciò che stavo scrivendo. Le ho detto 'Senti, è il mio sogno avere una storia d'amore con una donna così bella'. Parlo di Oswald e di Selina. L'idea le è piaciuta molto".



Bird Cat Love è una storia celebrativa scritta in occasione dell'ottantesimo anniversario del Pinguino. In ogni caso, non è l'unica storia contenuta nell'antologia Gotham City Villains Anniversary Giant #1. La raccolta da più di 100 pagine è in uscita oggi sul territorio statunitense. Per quanto riguarda Danny DeVito, il suo ritorno sul grande schermo è previsto per il 2022: è infatti in arrivo il sequel di Twins.