Catwoman, la preview del nuovo numero annuncia uno stile completamente nuovo

Con Catwoman #39, inizia una nuova era per Selina Kyle con l'arrivo di un nuovo team creativo composto dalla sceneggiatrice Tini Howard e dell'illustratore Nico Leon. Il rinnovato stile di Catwoman viene sottolineato anche dall'introduzione di un nuovo logo per la testata, introdotto a partire da questo numero.

Nonostante Selina Kyle si sia tenuta lontana dalla sua città d'origine negli ultimi tempi, con Catwoman #39 farà finalmente il suo ritorno a Gotham City in pianta stabile. Dopo aver dichiarato guerra ai capi della mafia di Gotham, Selina cercherà l'aiuto di una vecchia, e forse pericolosa, fiamma. Farà inoltre la conoscenza di un uomo mascherato chiamato Valmont, che afferma di rappresentare un collettivo di ladri.



Catwoman #39 rappresenta, secondo DC Comics, uno starting point ideale per i nuovi lettori, pur presentando diversi rimandi al passato per i lettori di vecchia data. Nel comunicato ufficiale, DC promette "un approccio sexy ed elegante alla serie, con uno stile artistico marcatamente differente dispetto a quanto visto finora, e l'inizio di una storia nuova e sofisticata".



A dimostrazione di queste affermazioni, DC Comics ha pubblicato una preview delle prime otto pagine del numero, che proponiamo in calce in fondo all'articolo. L'uscita di Catwoman #39 è prevista in territorio statunitense il 18 Gennaio 2022. Selina Kyle tornerà al cinema in The Batman: è possibile ammirare la Catwoman di Zoe Kravitz in una nuova foto promozionale del film. Inoltre, recentemente, Halle Berry ha offerto a Zoe Kravitz dei preziosi consigli per interpretare Catwoman.