I Cavalieri Dello Zodiaco: Saint Seiya, disponibili su Netflix i nuovi episodi

Sono disponibili da oggi i sei episodi inediti della seconda parte della nuovissima serie in cgi I Cavalieri Dello Zodiaco: Saint Seiya. Per celebrare l'evento, Netflix Japan ha rilasciato un video promozionale per la serie. Diamogli uno sguardo.

I sei episodi usciti oggi su Netflix vanno a comporre la seconda parte della prima stagione delle avventure di Seiya e degli altri Cavalieri Dello Zodiaco, proseguendo le battaglie dei nostri contro i nemici di Lady Isabel questa volta rappresentati dai Cavalieri d'Argento (o Silver Saints). Nel video, che trovate in calce alla notizia, possiamo anche scorgere alcuni Cavalieri d' Oro. La prima parte della serie aveva fatto discutere abbastanza i fan e la critica del settore per la qualità non eccezionale della computer grafica utilizzata per le animazioni e per alcuni cambi alla storia originale del manga di Masami Kurumada da cui l'opera è tratta. Speriamo che questi nuovi episodi possano soddisfare i fan delusi dalla prima parte di questa stagione. Non mancheremo di aggiornarvi in merito.

Se siete fan di Saint Seiya, potete dare uno sguardo a questa bellissima e sfarzosa statua di Ikki della Fenice il cui costo è di 1000 euro. Nel chiudere vi lasciamo allo speciale dei Cavalieri Dello Zodiaco che abbiamo preparato in occasione dei 33 anni della serie e che ripercorre tutte le vicende del manga di Masami Kurumada.