I Cavalieri Dello Zodiaco: Saint Seiya, i fan realizzano un murales di 80 metri

Tra i franchise più importanti nel mercato dell'animazione nipponica, I Cavalieri Dello Zodiaco: Saint Seiya si erge tra i titoli più imponenti del target shonen. Recentemente, infatti, alcuni artisti appassionati dell'opera hanno realizzato un murales ben più lungo di un Boeing 747, uno degli arei più grandi al mondo.

Ci sono momenti in cui la genialità supera la follia, soprattutto quando 19 artisti si uniscono per realizzare una rappresentazione artistica su un muro di oltre 80 metri di lunghezza. Vi basti pensare, infatti, che Boeing 747 sopra citato, uno degli aerei più mastodontici della flotta aeronautica statunitense, è lungo appena 71 metri. Il che vi da un'idea delle dimensioni maestose che caratterizzano il murales realizzato nella città di Leòn, in Messico.

Nella gigantesca illustrazione muraria, che potete ammirare in calce alla notizia, sono presenti alcuni dei personaggi più importanti del franchise, a cominciare dagli iconici protagonisti fino ai potenti Cavalieri d'Oro. Il processo di realizzazione è stato lungo, ma potete dare un'occhiata alle diverse fasi accedendo alla galleria di Itakon tramite il link alla fonte. Ma a proposito de I Cavalieri dello Zodiaco, avete visto questa clip in cui Elodie canta la sigla dell'anime?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo imponente murales? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ammirato questa epica statua di Virgo.