I Cavalieri d'Oro nella realtà: la serie di fanart dei Cavalieri dello Zodiaco più forti

I cavalieri di bronzo sono stati in azione tante volte durante I Cavalieri dello Zodiaco, la saga immortale creata da Masami Kurumada negli anni '80 per Weekly Shonen Jump e che ancora oggi è in corso in diversi modi. Però i loro avversari più epici sono stati i Cavalieri d'Oro, i dodici che controllano le dodici case dei segni zodiacali.

Abbiamo già visto come sarebbero nella vita vera i protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco, ovvero i cinque protagonisti Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix. Adesso però è il turno dei loro avversari, sempre realizzati e proposti nel video di Passion Dimension, che si era occupato anche delle prime proposte. Ecco come sarebbero nella vita vera i dodici cavalieri d'oro .

Quindi stavolta i personaggi sono molti di più di prima, con ogni casa coperta e ovviamente con la casa di Gemini rappresentata due volte. Si va in ordine con Mu di Aries e si va via via verso i padroni delle case più in alto, come Shaka di Virgo, Camus di Aquarius e così via. Nella realizzazione con Artbreeder, tutti sembrano mantenere le loro caratteristiche originarie e tutto ciò che è possibile capire dal disegno di Masami Kurumada. Cosa ne pensate di ciò che è stato proposto in questo video?

