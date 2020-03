I Cavalieri dello Zodiaco: 30 anni fa il primo episodio in Italia

I Cavalieri dello Zodiaco (titolo originale giapponese Saint Seiya), opera tratta dal manga di Masami Kurumada, andavano in onda trent'anni fa per la prima volta sull'emittente televisiva Odeon TV.

Nel lontano Marzo del 1990, Odeon TV mandava la prima puntata dello storica serie che appassionò intere generazioni di piccoli spettatori. Intitolato Pegasus l'invincibile il primo episodio ci mostrava come Seiya (in italiano viene chiamato direttamente Pegasus) riuscisse ad ottenere l'armatura, battendo l'enorme Cassios, dopo un faticoso duello, in un torneo in Grecia. Da lì in poi le avventure di Seiya diventeranno sempre più avvincenti e pericolose, culminando con la sfida ai Gold Saint (Cavalieri d'Oro in italiano) per salvare la vita di Atena stessa. Come non ricordare, oltre al protagonista, personaggi come Shiryu il Dragone (nel nostro adattamento era Sirio) l'amico leale che sacrifica se stesso per aiutare gli altri, il triste Hyoga (Cristal), il gentile Shun (Andromeda) e il solitario Ikki (Fenix). Tutti personaggi che ci sono entrati nel cuore dei fan e che rappresentavano (e lo fanno ancora oggi) parti del nostro carattere, come evidenziato nella recensione della prima serie di Saint Seiya ad opera di Gabriele Laurino.

Dalla serie sono stati tratti numerosi spin off che hanno ampliato e strutturato la lore dei Cavalieri e, ancora oggi, ci sono adattamenti della prima mitica serie come questo remake disponibile su Netflix.