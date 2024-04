I Cavalieri dello Zodiaco: i 5 film presto disponibili su Anime Generation!

Dopo aver portato numerose serie sul canale interamente dedicato all'animazione giapponese della piattaforma Amazon Prime Video, Anime Generation, l’azienda milanese Yamato Video è tornata con un annuncio che farà felici i grandi appassionati dei Cavalieri dello Zodiaco. Molto presto saranno infatti disponibili i cinque film di Toei Animation.

Come potete infatti leggere dal post pubblicato sui social, riportato in fondo alla pagina, Yamato Video ha comunicato che a partire da domani, 5 aprile 2024, inizieranno ad arrivare sulla piattaforma i 5 film d’animazione prodotti da Toei Animation, usciti dal 1987 al 2004 in Giappone, escludendo di conseguenza quello del 2014 interamente realizzato in CGI:

I Cavalieri dello Zodiaco – La Dea della Discordia (1987) I Cavalieri dello Zodiaco – L’Ardente Scontro degli Dèi (1988) I Cavalieri dello Zodiaco – La Leggenda dei Guerrieri Scarlatti (1988) I Cavalieri dello Zodiaco – L’ultima Battaglia (1989) I Cavalieri dello Zodiaco – Le Porte del Paradiso (2004)

Stiamo parlando di cinque avventure del tutto originali, quindi inedite rispetto a quanto raccontato all’interno del manga del maestro Masami Kurumada, e che pongono Seiya e compagni contro sfide e avversari incredibili, come Loki o Url nel secondo film, ambientato ad Asgard, regno della mitologia norrena. Felici dell’annuncio, ma ancora non pienamente soddisfatti, i fan hanno sottolineato nei commenti l’assenza dalla piattaforma del capitolo di Hades, sequel della serie del 1986 composto da 31 OAV pubblicati dal 2002 al 2008 in Giappone. Yamato Video non ha però tardato a rispondere nei commenti, dicendo semplicemente che non manca molto all’arrivo di questa importante parte della storia su Anime Generation.

Prima di salutarci, ricordiamo che I Cavalieri dello Zodiaco stava per essere un cartone animato americano, di cui era uscito persino un pilot, e vi lasciamo scoprire tutte le armature dei cavalieri apparse nel manga e nell'anime.

