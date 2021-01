I Cavalieri dello Zodiaco: Aiolia difende la casa del Leone in questa figure da 500 euro

Il più nobile e magnanimo guerriero della dea Atena è pronto a sferrare il suo colpo più potente in questa mitica statua da collezione in resina realizzata da FOC Studio. Disponibile in due varianti, il prezzo per portare a casa questa figure di I Cavalieri dello Zodiaco oltrepassa i 500 euro.

La prima versione della statua di Aiolia, Ioria nel doppiaggio storico italiano, vede il Cavaliere d'Oro privo dell'elmo, tenuto come spesso è solito fare sul braccio sinistro. Mentre carica un pugno, il fratello del cavaliere della costellazione del Sagittario indossa il suo mantello azzurro e difende le macerie della sua casa.

Nella seconda versione, quella più costosa, il capo del nobile cavaliere del Leone è coperto dal suo sfarzoso elmo. A differenza della prima variante, inoltre, in questa figure carica il Lightning Plasma, abilità in grado di spezzare qualsiasi difesa.

Il prezzo delle due statue, già disponibili al preordine ed entrambe alte circa 34 centimetri, è di rispettivamente 450 euro e 520 euro. Voi quale delle due preferite? Vi piacerebbe aggiungerle alla vostra collezione? Se siete collezionisti, non perdetevi questo mezzo busto in scala di I Cavalieri dello Zodiaco che ritrae Aiolos del Sagittario. Yamato Video ha annunciato che I Cavalieri dello Zodiaco è tornato su Italia 2.