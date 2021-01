I Cavalieri dello Zodiaco: Aiolos del Sagittario salva Atena in questo busto in scala

Il sacrificio del Cavaliere d'Oro del Sagittario ha permesso alla neonata Lady Isabel, la reincarnazione della dea Atena, di poter scampare dall'attentato del Grande Sacerdote. Questo estremo atto di nobiltà e devozione verrà onorato per sempre in questo busto da collezione in scala di I Cavalieri dello Zodiaco.

Sull'armatura d'oro del Sagittario ruotano le vicende iniziali dell'avventura di Seya e compagni. Appartenuta ad Aiolos, o Micene nella localizzazione italiana, l'armatura venne messa in palio da Lady Isabel durante la Guerra Galattica, un torneo creato per designare il più valoroso tra dieci giovani cavalieri. Ma la sacra armatura del Sagittario è tornata al suo proprietario originale grazie a questa fantastica statua da collezione dal prezzo di 115 euro.

Realizzato da XZ x AX Studio, questo meraviglioso mezzo busto in scala 1:5, alto ben sedici centimetri, rappresenta il più valoroso dei Cavalieri d'Oro di Atena ergersi minaccioso a difesa della sua dimora, la casa del Sagittario. Aiolos viene presentato in ben due varianti: una con gli occhi socchiusi come a raccogliere tutto il suo cosmo, e una in cui fulmina con uno sguardo gli avversari. Quale versione preferite e cosa ne pensate di questa riproduzione del cavaliere? Hades torna a minacciare Atena in questa statua di I Cavalieri dello Zodiaco. Chi è Arles? Scopriamo le origini del cattivo di I Cavalieri dello Zodiaco.