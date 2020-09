I Cavalieri dello Zodiaco: l'allenamento di Sirio il Dragone in un mozzafiato cosplay

Le peripezie dei protagonisti di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco sono conosciute in tutto il mondo e continuano ancora oggi, a distanza di tanti anni, ad accompagnare l'infanzia di generazioni di appassionati. E sono gli stessi fan a manifestare quotidianamente tutto il supporto al franchise con lo straordinario mezzo della fantasia.

La popolarità dell'opera di Kurumada continua ad entusiasmare anche l'occidente con lo stesso vigore degli anni '90 e non è un caso se recentemente Italia 2 ha confermato il ritorno de I Cavalieri dello Zodiaco in televisione. In attesa di recuperare la prima e storica stagione dell'anime il prossimo 7 ottobre, vi aiutiamo ad alleviare l'attesa attraverso questa straordinario cosplay a cura di william_as91.

Il talentuoso cosplayer, infatti, è riuscito ad emulare con una fedeltà a tratti inquietante il personaggio di Sirio il Dragone, uno dei 5 cavalieri di bronzo protagonisti della storia. Come potete notare voi stessi dal risultato finale, disponibile in calce alla notizia, il cavaliere della costellazione del Drago è ritratto nella sua tipica posa di allenamento in un luogo vagamente simile ai Cinque Picchi, ovvero dove venne addestrato da Dohko, il Cavaliere d'Oro della Bilancia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di william, vi piace?