I Cavalieri dello Zodiaco su Amazon Prime Video: l'anime annunciato da Yamato

Amazon Prime Video si sta dando un gran da fare per espandere il proprio catalogo, nel tentativo di andare incontro ai gusti di tutti. Anche nel settore anime sta spingendo forte e non soltanto con le nuove produzioni, ma anche con l'inserimento di anime di vecchio stampo ma di grande spessore, come I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya.

Anime Generation, canale tematico di Amazon Prime Video che ultimamente ha potuto allargarsi con l'inserimento di Naruto e non solo, ha annunciato che sul portale arriverà la serie storica. Nato dal manga di Masami Kurumada, il primo anime di Saint Seiya vedeva il character design di Shingo Araki e Michi Himeno. I Cavalieri dello Zodiaco arriverà a maggio su Amazon Prime Video in collaborazione con Yamato Video. La serie originale composta da 114 episodi approda quindi per la prima volta in streaming.

Saint Seiya è un manga scritto e disegnato da Masami Kurumada e ancora in corso in Giappone grazie a spin-off di vario genere e sequel. La prima serie animata di Toei Animation fu trasmessa in Giappone tra l'ottobre del 1986 e l'aprile 1989, mentre in Italia l'anime debuttò nel 1990 e fu trasmesso per intero fino al 1991. Su Amazon Prime Video intanto è stato reso disponibile anche Hunter x Hunter con tutti i suoi episodi.