I Cavalieri dello Zodiaco è su Amazon Prime Video: il debutto su Anime Generation

Anime Generation si sta allargando sempre di più. Il catalogo del canale tematico di Amazon Prime Video ha stretto una solita collaborazione con l'editore italiano Yamato Video e, in questo modo, sta portando sempre più anime tra i contenuti. Come era stato già annunciato da Yamato Video, ha fatto il suo debutto I Cavalieri dello Zodiaco.

Oggi martedì 3 maggio inizia l'epopea a tinte greche di Seiya, alias Pegasus, e gli altri fidi guerrieri che proteggeranno Lady Isabel con anima, corpo e cosmo. Tutto inizia con la saga della Guerra Galattica, la prima de I Cavalieri dello Zodiaco e già disponibile con tutti i suoi episodi. Poi, ogni martedì, verrà inserita una nuova saga su Amazon Prime Video.

I Cavalieri dello Zodiaco è la centesima serie ad essere stata aggiunta su Anime Generation, formando un catalogo di tutto rispetto che proprio in questi giorni ha trovato anche l'inserimento di Naruto con la prima serie dell'anime.

Saint Seiya è un manga di Masami Kurumada e che in italiano è stato tradotto come I Cavalieri dello Zodiaco, sulla falsariga del nome statunitense Knights of the Zodiac. È uno degli anime che ha segnato di più la generazione anni '90 in Italia e non soltanto. Intanto Anime Generation si prepara ad altre aggiunte per il proprio catalogo.