I Cavalieri dello Zodiaco, l'animatrice Terumi Nishii rivela: 'Ecco perchè amo la serie'

Terumi Nishii, l'animatrice giapponese conosciuta per il suo lavoro su Le Bizzarre Avventure di Jojo e I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, ha recentemente concesso una breve intervista ai microfoni di Comicbook, per discutere del suo lavoro sulla nuova serie Netflix.

In passato, la character designer si era già espressa sulla serie dichiarando: "Personalmente ho lavorato sul design dei personaggi, poi nessuno mi fece sapere più nulla. In tutti i casi non capisco le critiche all'animazione in 3D visto secondo me può essere considerata come un passo in avanti. Poi per noi è anche più divertente diversificare il lavoro".

Recentemente poi, l'animatrice è tornata ad esprimersi sulla serie spiegando le ragioni che l'hanno convinta a lavorare su di essa: "Sono diventata fan de I Cavalieri dello Zodiaco quando frequentavo le elementari. I personaggi avevano delle motivazioni e un legame incredibile, senza considerare la bellezza dei disegni. Ai quei tempi poi collezionavo già dei giocattoli a tema.. ne ho ancora alcuni di Shun e Shaka! Accettare era l'unica opzione".

I Cavaleri dello Zodiaco: Saint Seiya è disponibile su Netflix dallo scorso 19 luglio. La trama segue, anche se non allo stesso modo, la storia di Seiya e le sue prime battaglie, da quella contro Cassios per al torneo galattico indetto da Saori Kido, fino al culmine della stagione che vedrà lo scontro con Ikki della Fenice.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!