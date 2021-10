I Cavalieri dello Zodiaco, in quanti anni si svolge tutta la storia?

La mitologia di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco si è nel corso degli anni arricchita di numerose serie animate, spin-off, manga e tanto altro che hanno causato alle volte un po' di confusione in merito alla time-line del franchise. Una delle domande che spesso viene fraintesa è: in quanti anni si svolge esattamente tutta la storia?

Le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco sono costellate di esperienze memorabili e battaglie eclatanti che, in realtà, cominciano già diversi anni prima rispetto alla serie originale creata inizialmente da Masami Kurumada. Ad ogni modo, per comprendere meglio gli anni di svolgimento della trama, è importante sapere che gli eventi di Saint Seiya, e dunque di Pegasus e dei suoi amici, si collocano a partire dal 1986.

Questo è un elemento importante poiché ci permette di datare cronologicamente anche gli eventi della precedente Guerra Sacra, quella con protagonista Tenma, il predecessore di Pegasus, che si colloca ben 241 anni prima della storia originale, ovvero nel 1745. Seguendo il franchise e le varie produzioni parallele a quella di Kurumada sensei, possiamo inoltre stabilire la data degli eventi di Saint Seiya Omega che, invece, si svolgono nel 2011, 25 anni dopo la scalata dei Cavalieri di Bronzo nelle 12 Case dei Cavalieri d'Oro. Si tratta dunque di una storia che attraverso oltre due secoli e che alterna, in più occasioni, presente e passato, due linee temporali strettamente legate tra loro come si vede in Saint Seiya: Next Dimension, sequel canonico dell'opera.

E voi, invece, conoscevate la linea temporale degli eventi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.