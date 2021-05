I Cavalieri dello Zodiaco: l'armatura della Fenice risorge in questo cosplay di Ikki

Grazie alla sua commovente storia, che lo ha portato a passare da principale antagonista a eroe, il cavaliere di bronzo della costellazione della Fenice è senza ombra di dubbio uno dei più affascinanti tra i sudditi della dea Atena. Riviviamo il percorso intrapreso da Ikki in I Cavalieri dello Zodiaco attraverso questo cosplay.

Nel primo scatto, che potete ammirare in calce alla notizia, il cosplayer italiano Maurizio Akira ha assunto i panni di Ikki, o Phoenix nel doppiaggio classico italiano, quando era ancora un'entità misteriosa e malvagia pronta ad attaccare i suoi fratelli e derubare Lady Isabel dai pezzi dell'armatura d'oro del Sagittario.

Mentre impartisce ordini ai suoi sottoposti, i Cavalieri Neri, il personaggio nato dalla matita di Masami Kurumada indossa l'armatura V1, ovvero quella del suo debutto. Questa prima variante della Cloth della Fenice è nota per l'elmo che copre gli occhi e per i gambali e i parabraccia di colore rosa.

Nella seconda immagine, condivisa su Instagram dall'utente Cosplay of GG, Ikki veste la terza versione dell'armatura di bronzo. In questa variante la Cloth della Fenice cambia i suoi lineamenti e passa a colori tendenti al blu/violaceo. Voi quale versione dell'armatura della Fenice preferite? E cosa ne pensate del lavoro del cosplayer? Ammiriamo questo cosplay di I Cavalieri dello Zodiaco in cui il cosmo di Andromeda brucia con ardore. Aiolia difende la casa del Leone in questa figure di I Cavalieri dello Zodiaco dal prezzo di ben 500 euro.