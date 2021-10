I Cavalieri dello Zodiaco: in arrivo un nuovo progetto firmato dal maestro Kurumada

L’universo dei I Cavalieri dello Zodiaco continua ancora oggi ad espandersi e rinnovarsi con nuove produzioni, ultima delle quali l’adattamento hollywoodiano del manga originale, dimostrando quanto l’opera nata dalla mente del maestro Masami Kurumada sembri ancora capace di affascinare le nuove generazioni di lettori e spettatori.

L’ultima novità inerente al franchise di Saint Seiya riguarda da vicino proprio l’autore originale. Nel numero 12 della rivista Champion RED, edita da Akita Shoten, è stato infatti annunciato un nuovo progetto firmato dal maestro, pensato appositamente come speciale di Natale. Nel post che trovate in calce, condiviso dalla pagina Saint Seiya Yours Ever, viene specificato inoltre che nel prossimo numero della rivista verranno presentati ulteriori dettagli della storia.

Si potrebbe trattare di una one shot o del primo capitolo di una miniserie sul modello di Saint Seiya Origin e Destiny, quindi volta ad approfondire sequenze e risvolti narrativi della serie originale. L’uscita della storia in questione è prevista per il 18 dicembre 2021, data d’uscita di Champion Red #2. E voi cosa vi aspettate, o vorreste, da questo progetto speciale? Siete interessati a leggerlo? Fatecelo sapere nei commenti.

