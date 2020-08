I Cavalieri dello Zodiaco: Athena è pronta a proteggervi in questo cosplay tutto italiano

Saint Seiya è un manga nato decenni fa per mano di Masami Kurumada. Pubblicato su Weekly Shonen Jump, ottenne un successo tale da ricevere un adattamento anime poi portato in giro per il mondo. In Italia però è scomparso il nome originale, lasciando spazio a I Cavalieri dello Zodiaco che esordì 30 anni fa.

Conosciamo così Pegasus, cavaliere di Pegasus, e gli altri destinati a proteggere Lady Isabel, il cui vero nome è Saori Kido. La ragazza è stata mostrata un po' come la damigella da salvare dai cattivi in I Cavalieri dello Zodiaco e una saga, quella dei 12 templi, ruota proprio intorno a questo contesto. Ma come sapranno gli appassionati più assidui del brand, in realtà Athena ha una personalità molto forte ed è disposta a tutto pur di proteggere chi ama.

La cosplayer italiana Enid Raven ha deciso di mostrarci una versione reale della ragazza con un cosplay di Lady Isabel. Come potete vedere in basso, si è fatta ritrarre con il classico vestito bianco che la rende molto vicina a una dea greca, mentre i lunghi capelli lilla fluiscono ai lati. Alle spalle è stato poi aggiunto un effetto grafico che ricorda i dodici segni zodiacali dei suoi cavalieri più forti.

