I Cavalieri dello Zodiaco, la benedizione di Shaka di Virgo in una statua pazzesca

Pubblicato tra il 1985 e il 1990 sul Weekly Shonen Jump di Shueisha, ancora oggi a distanza di quasi quarant'anni di distanza I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya di Masami Kurumada è uno degli shonen più popolari e profondi che ci siano. Se la serie vi appassiona, questa statua da collezione di Virgo è il regalo di Natale perfetto.

A partire dal 6 dicembre 2023, per la prima volta è arrivato il doppiaggio italiano di I Cavalieri dello Zodiaco: Soul of Gold su ANiME Generations, il canale tematico di Yamato Video presente sul palinsesto di Prime Video. Ma se intendete far bruciare il vostro cosmo fino ai limiti estremi dell'universo risvegliando il settimo senso, allora bisogna tornare alla Saga delle Dodici Case con una figure dalla qualità pazzesca.

Tra i Cavalieri d'Oro più amati non si può non citare quello che presidia la sesta casa. Shaka è il Cavaliere d'Oro della Vergine di Saint Seiya, l'uomo che più si avvicina agli dei e che incarna i valori di Buddha. Nell'adattamento italiano i suoi discorsi catturavano l'animo di noi fan, ma a convincerci era ancor di più la sua forza straordinaria.

La statua da collezione prodotta da JIMEI PALACE viene proposta in tre differenti versioni, tutte in scala 1:6. Nell'edizione A, dal costo di 745 euro, Shaka della Vergine folgora i suoi avversari con il Tenbu Horin, la sua mossa ultima che in italiano era conosciuta come Sacro Virgo. La figure B presenta Shaka nella sua posa più iconica, quella seduto a gambe conserte e mani giunte in preghiera verso Buddha. La terza versione è invece un busto da collezione che lo ritrae con gli occhi chiusi. L'intero tris è disponibile all'acquisto in versione EX dal prezzo di 1199 euro.