I Cavalieri dello Zodiaco stava per diventare un cartone americano: il pilot scomparso

Masami Kurumada creò negli anni '80 il progetto Saint Seiya, pubblicato su Weekly Shonen Jump e che divenne in fretta un grande successo, stimolando l'acquisizione dei diritti di questa licenza anche all'estero. Tutti quelli cresciuti in quel periodo, però, lo conoscono con il nome I Cavalieri dello Zodiaco.

Anche i fan americani hanno apprezzato molto questa serie, da loro conosciuta come Knights of the Zodiac, ovvero l'omonimo inglese della versione nostrana. In pochi sanno, però, che il successo ottenuto al suo arrivo fece pensare a un cartone animato de I Cavalieri dello Zodiaco.

Lo youtuber Ray Mona, che già in passato aveva fatto ricerche e documentato la serie americana di Sailor Moon, ha compiuto un lavoro simile anche per Seiya e compagni, con il video messo in alto che mostra il pilot di Guardians of the Cosmo, i guardiani del cosmo, il nome che avrebbe assunto questa serie. La serie era stata concepita negli anni '90, ma subito scartata, e questo pilot è l'unico testamento a questo progetto che non ha mai visto la luce.

Grazie al supporto del presidente Frank Ward di Bandai America, Ray Mona ha potuto ottenere il materiale dalla Library of Congress e realizzare quindi questo video andato in scena su Youtube negli scorsi giorni. In origine, Ray Mona era alla ricerca di frammenti della serie StarStorm, il potenziale primo live action americano de I Cavalieri dello Zodiaco, ma si sarebbe poi imbattuta in questo video, decidendo di far virare l'attenzione del video verso questo progetto. La serie avrebbe messo immediatamente in luce i cinque cavalieri protagonisti di Saint Seiya, per poi farli scontrare con alcuni cavalieri d'oro grazie alla forza del loro cosmo.

Ora, a tanti anni di distanza, sta davvero per uscire un live-action de I Cavalieri dello Zodiaco.