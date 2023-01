I Cavalieri dello Zodiaco: e se Cassios avesse sconfitto Seiya? Eccolo con l'armatura

Lo scontro è passato alla storia: chi vincerà l'armatura della costellazione del pegaso? Pegasus o Cassios? Questa battaglia ha aperto I Cavalieri dello Zodiaco, uno dei manga e anime più noti del mondo. L'epica storia di Masami Kurumada, ancora in corso con vari spin-off e sequel, sancì in quel momento il protagonista della storia.

Seiya, conosciuto in italiano come Pegasus, vinse l'armatura nello scontro in Grecia. Le vestigia della costellazione equina finirono quindi in mano sua, e con essa il cavaliere riuscì a proteggere Atena in diverse situazioni, fino poi a diventare il cavaliere d'oro del Sagittario. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se il primo scontro de I Cavalieri dello Zodiaco non fosse stato vinto da Seiya. Cosa sarebbe successo se Cassios avesse ottenuto l'armatura di Pegasus?

Questa è una domanda che si sono fatti gli appassionati diverse volte nel corso degli anni. Masami Kurumada non ha mai creato un "what if" ufficiale e per questo c'è stato qualcuno che ha provato a condividere la propria opinione con una fan art. Nel tweet in basso, si vede come sarebbe stato Cassios in versione Pegasus: la calzamaglia rossa è sempre presente, mentre l'armatura copre molta meno pelle, essendo Cassios molto più grande fisicamente di Seiya. Probabilmente però non sarebbe diventato né un fedele di Atena né il successivo cavaliere d'oro del Sagittario.

Avrebbe sicuramente avuto un aspetto molto minaccioso. Vi piacerebbe vedere un I Cavalieri dello Zodiaco con questo personaggio come protagonista? E che piega avrebbe preso la storia in questo caso?