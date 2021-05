I Cavalieri dello Zodiaco: il Cavaliere della Bilancia risplende in questa epica figure

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è un'opera immortale, un capolavoro senza tempo che ha accompagnato intere generazioni di appassionati. Attualmente, la storia è ancora in corso nel sequel Saint Seiya: Next Dimension che a breve dovrebbe tornare con un nuovo attesissimo capitolo.

Appena una settimana fa, infatti, dopo una pausa lunga quasi 3 anni, la rivista Champion RED ha annunciato il ritorno del manga di Masami Kurumada su Weekly Shonen Champion a breve, ovvero il prossimo 3 giugno. Per chi non conoscesse "Next Dimension", la serie segue le vicende di Pegasus e dei Cavalieri dello Zodiaco dopo le vicende nei Campi Elisi, l'ultima parte della storia che ha goduto di un adattamento animato.

Ad ogni modo, tra gli elementi più caratteristici dell'opera ci sono i 12 Cavalieri d'Oro, ovvero uomini leali alla dea Athena con le più disparate abilità. Uno dei personaggi più misteriosi tra loro 12 è sicuramente Dohko della Bilancia, il maestro di Sirio il Dragone. Il Cavaliere della Bilancia, a tal proposito, è stato recentemente protagonista della figure di FOC Studio, un modellino ricco di dettagli ma atteso nel quarto trimestre del 2021. La statuetta è già disponibile al preordine in due varianti, ovvero con due differenti busti, al costo di circa 435 euro a cui si aggiungono però le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima figure di FOC Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.