Cavalieri dello Zodiaco: chi è Aiolia di Leo, cavaliere d'oro del Leone nella quinta casa

Su Amazon Prime Video è disponibile Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco, uno degli anime più famosi di sempre. Il progetto di Masami Kurumada è ancora in corso grazie a tanti spin-off e sequel, con lo stesso autore ancora in gioco a livello lavorativo. Ripercorriamo i gruppi di personaggi scoprendo chi è Aiolia di Leo, cavaliere del Leone.

Aiolia è un personaggio che, a livello di design, non è nuovo per Kurumada, essendo basato su Zaji di Raimei no Zaji. Il personaggio ha un fisico normale ma ben allenato ed è uno dei primi cavalieri d'oro ad apparire in Saint Seiya. Ne I Cavalieri dello Zodiaco, Seiya viene braccato proprio da lui, che era stato convinto da Saga a inseguire e uccidere Saori Kido e i cavalieri di bronzo traditori per poter recuperare l'armatura d'oro di Sagittario. Alla fine di un breve scontro, Aiolia giura fedeltà a Saori Kido ed è in dubbio per ciò che gli era stato ordinato.

Proprio in un confronto con Saga, quest'ultimo riesce a manipolare la mente di Aiolia grazie alla distrazione di Shaka di Virgo. Così nella quinta casa, il cavaliere d'oro del leone affronterà i protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco. Pegasus sarà colui che lo combatterà e, insieme a Cassios che si sacrifica, riuscirà a mettere KO il guerriero.

Tornerà nella saga di Hades, ponendosi come uno dei guerrieri che affronteranno i nemici dell'oltretomba. Battuto Raimi del Verme, arriverà ad affrontare Radamante della Viverna insieme a Mu dell'ariete e Milo dello scorpione, ma il terzetto viene surclassato dal nemico e viene gettato all'inferno. Al ritorno di Atena, i tre riescono a ritrovare le loro forze e si liberano, per poi sacrificarsi per concedere ai protagonisti la possibilità di accedere all'Elisio.