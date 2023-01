I Cavalieri dello Zodiaco: chi è Aiolos di Sagittarius, cavaliere d'oro prima di Pegasus

Ci sono molti cavalieri d'oro che Seiya, alias Pegasus, e gli altri hanno dovuto affrontare per terminare la famosa saga delle dodici case, la più apprezzata de I Cavalieri dello Zodiaco. Casa dopo casa, hanno superato i guerrieri dei segni zodiacali, ma non hanno avuto a che fare con nessuno che indossasse l'armatura del sagittario.

Questo perché, al tempo dell'avventura di Seiya e gli altri, il suo possessore era già morto e quindi il posto era vacante, libero per essere preso proprio dal protagonista de I Cavalieri dello Zodiaco poco tempo dopo. Ma chi era il suo possessore originale? Andiamo alla scoperta di Aiolos di Sagittarius.

Un tempo, prima dell'inizio della storia, l'armatura d'oro del sagittario era in possesso di questo personaggio. Fratello maggiore di Aiolia di Leo, Aiolos è il guerriero più fedele ad Atena. Non a caso, infatti, si è sacrificato proprio per lei all'inizio della storia. Già cavaliere d'oro alla sola età di 14 anni, Aiolos e Saga furono convocati dal grande sacerdote e fu il primo a ricevere l'investitura a futuro gran sacerdote, oltre all'ordine di proteggere Atena che si era appena reincarnata in Saori Kido. Saga, già posseduto dal suo animo malvagio e geloso di Aiolos per il ruolo ricevuto, ordì un piano che portò alla morte proprio del guerriero, che tuttavia riuscì nell'intento di proteggere la sua dea.

Pur non apparendo effettivamente nel resto della storia, Aiolos è riuscito ad aiutare più volte i Cavalieri dello Zodiaco tramite il proprio spirito, che si manifestò anche nell'armatura del sagittario. Conoscevate la storia del cavaliere d'oro di sagittario? E come sarebbe Aiolos nella vita vera? Ecco un ritratto artistico del Cavaliere dello Zodiaco.