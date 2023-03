I Cavalieri dello Zodiaco: chi è Aphrodite di Pisces, l'ultimo cavaliere d'oro delle case

I Cavalieri dello Zodiaco è una serie che ha portato tanti personaggi speciali e iconici nel mondo di manga e anime. La visione di Masami Kurumada, seppur molto imperniata su uno stampo anni '80, è riuscita a fare così tanto breccia in tutto il mondo da essere ancora attuale, oltre che in corso in tanti modi con sequel e spin-off.

Ci sono infatti tante serie di Saint Seiya che hanno ampliato a dismisura questo universo, ma la fase più famosa è quella iniziale. Ora è possibile rivedere la serie originale de I Cavalieri dello Zodiaco in HD, quindi un ottimo modo per rigettarsi in una delle saghe più famose della cultura pop nipponica. La saga delle dodici case soprattutto è portatrice di alcuni degli scontri più epici della serie, grazie alla presenza dei potenti cavalieri d'oro.

Per chiudere il cerchio dei dodici cavalieri d'oro si arriva nell'ultima casa. Il cavaliere finale da affrontare è Aphrodite di Pisces, cavaliere d'oro del segno zodiacale dei pesci. Aphrodite è un uomo dai lunghi capelli azzurri, molto bello, e sempre con delle rose a portata di mano che non sono dei semplici ornamenti estetici ma anche armi, in particolare con le loro spine, che possono anche portare in uno stato comatoso e vicinissimo alla morte.

È stato l'ultimo cavaliere d'oro ad apparire dinanzi alla scalata dei protagonisti di Saint Seiya e ha affrontato Andromeda, con quest'ultimo che si è preso l'incarico così da far andare avanti il compagno Pegasus. Dopo aver perso lo scontro, morendo, viene riportato in vita dai poteri di Hades e viene incaricato di assassinare Atena, tornando al santuario. Viene però fermato e, alla fine, viene rigettato nel mondo dei morti insieme a Deathmask di Cancer. Alla fine tornerà per sacrificare il proprio spirito insieme agli altri cavalieri d'oro, aprendo la strada verso l'Elisio.