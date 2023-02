Cavalieri dello Zodiaco: chi è Camus di Aquarius, il cavaliere d'oro mago del gelo

È possibile rivedere i Cavalieri dello Zodiaco in HD grazie agli sforzi di Yamato Video. L'inizio delle gesta di Pegasus, o Seiya per gli amanti del nome giapponese originale, contro Cassios e poi il tentativo di vincere l'armatura d'oro nel Torneo delle Galassie fa intraprendere un'avventura che li porterà ad affrontare i Cavalieri d'Oro.

Con un'armatura che prende il nome e il valore delle dodici casate zodiacali, questo gruppo di personaggi è tra i più potenti di Saint Seiya. Dopo il decimo cavaliere Shura di Capricorn ci sono ancora altre due case, con la penultima occupata da Camus di Aquarius. Camus è un uomo bello e dai lunghi capelli blu (rossi nel manga), capace di controllare sia l'acqua che il ghiaccio grazie al suo potere. Non a caso, è stato anche il maestro di Hyoga in Siberia per diversi mesi, ed è proprio lui che deve affrontare nello scontro delle dodici case.

Con Capricorn che ha bloccato Shiryu, fu proprio uno scontro tra maestro e allievo a tenere banco nell'undicesima casa de I Cavalieri dello Zodiaco. A causa del suo carattere freddo e distaccato, nonostante sapesse che il gran sacerdote non operasse secondo il volere di Atena, decise di affrontare il presunto traditore Hyoga, portandolo sempre al limite. Dopo una battaglia a colpi di ghiaccio, Hyoga riuscì a risvegliare il settimo senso e a raggiungere lo zero assoluto, così con uno scontro tra tecniche finali Camus cadde al suolo, morto, contento di aver consentito al proprio allievo di raggiungere vette di forza ancora più elevate.

Dopo aver protetto Hyoga durante la battaglia di Poseidone grazie al proprio spirito, Camus torna come marionetta di Hades nell'ultima saga del manga, lo stesso che accade ad altri cavalieri d'oro morti, Saga e Shura. I tre affrontano Shaka di Virgo, uccidendolo, e poi, dopo uno scontro con altri Cavalieri d'Oro, riescono a ottenere il sangue di Atena. Tornando da Pandora, chiedono di vedere Hades e mostrano il sangue di Atena giurando di averla sconfitta, ma poi prendono la donna in ostaggio. Tuttavia, il loro corpo finisce il ciclo vitale dato da Hades, facendoli morire di nuovo. Il suo spirito tornerà però nel finale insieme a quello di tutti gli altri undici cavalieri d'oro, aprendo le porte verso l'Elisio.