I Cavalieri dello Zodiaco: chi è il cavaliere d'oro di Gemini, il doppio personaggio

Le armature d'oro riflettono il potere delle costellazioni zodiacali. Ci sono quindi ben 12 guerrieri che ricevono l'onore di proteggere le case, ma ci sono anche alcune peculiarità. Dopo aver rivisto Mu di Aries e il cavaliere del toro Taurus Aldebaran, passiamo alla terza casa con Kanon e Saga de I Cavalieri dello Zodiaco.

A differenza degli altri, la casa dei gemelli è occupata da due guerrieri, due gemelli per l'appunto. In Saint Seiya conosciamo sia Kanon che Saga, uno dei due è un gemello buono, l'altro invece è il cattivo che ha dato tra l'altro il via al lungo e periglioso arco narrativo delle dodici case per usurpare il ruolo di Atena.

Saga è stato uno dei Cavalieri dello Zodiaco più forti della sua generazione e non solo; al suo interno ha sia un lato buono che uno estremamente cattivo e proprio per questa bipolarità è stato vittima di tanti conflitti interiori. È stato il villain principale della prima fase di Saint Seiya e, dopo la sua morte, l'armatura dei gemelli è stata lasciata al fratello gemello Kanon.

Tuttavia Kanon non accetta subito questo ruolo, diventando dapprima il Drago del Mare Kanon, servo di Poseidone, e soltanto dopo è diventato Kanon di Gemini. Anche lui tornerà con furore nella saga di Hades, dove permetterà ai cavalieri di bronzo di avanzare verso l'Elisio mentre lui si occuperà di sconfiggere Radamante, morendo con un'esplosione.