I Cavalieri dello Zodiaco: chi è Shaka di Virgo, il cavaliere d'oro della sesta casa

I cavalieri d'oro sono i più forti guerrieri al servizio di Atena. Coloro che rispondono alle costellazioni dello zodiaco riescono a indossare queste armature che donano poteri al di là di ogni immaginazione per i classici cavalieri di bronzo. E sono per questo stati al centro di diverse saghe de I Cavalieri dello Zodiaco.

Partiti da Mu di Aries, andiamo a vedere chi è il sesto guerriero d'oro al servizio di Atena. Shaka di Virgo è il combattente del segno della Vergine ed è uno dei guerrieri più forti tra I Cavalieri dello Zodiaco. Indiano di origini ma dai lunghi capelli biondi, è reputato sia una persona estremamente serena che una estremamente forte e per questo è ritenuto uno degli umani più vicini al livello di divinità.

Come gli altri cavalieri d'oro, è stato convinto a fermare i cavalieri di bronzo venuti in soccorso di Atena. Nella sesta casa combatte contro Ikki della Fenice, con i due che sfruttano i loro colpi più potenti. Il colpo suicida di Ikki però costringe Shaka a trasportare tutti in un'altra dimensione, concludendo lo scontro in un pareggio.

Ritorna, come gli altri, durante la saga di Hades, dove affronta svariati nemici, tra cui Saga, Acquarius e Shura, ma questo scontro uno contro tre lo mise alle strette. Tenta poi di liberare la strada per l'Elisio sacrificandosi, ma viene fermato da Dohko di Libra. Soltanto alla riunione di tutti e dodici i cavalieri riesce ad adempiere al suo ruolo, aprendo il portale.

È possibile rivedere le avventure di Saint Seiya su Anime Generation, quindi anche gli scontri tra i protagonisti e i cavalieri d'oro nella famosa saga delle dodici case.