I Cavalieri dello Zodiaco: chi è Shura di Capricorn, il cavaliere d'oro di Excalibur

Quando si sente parlare delle "dodici case", un riferimento viene sempre in mente: Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco, il manga epico di Masami Kurumada pubblicato su Weekly Shonen Jump negli anni '80 e che è rimasto di moda ancora oggi. Gli spin-off e i sequel hanno introdotto altri cavalieri, ma nessuno tiene testa a quelli originali.

Oltre ai cinque protagonisti storici di Saint Seiya, sono apparsi tanti altri personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco che hanno indossato le famose armature d'oro, legate alle dodici costellazioni zodiacali. Tra quelli originali apparsi nel manga degli anni '80, ce n'era uno molto difficile da battere. La decima casa, quella del capricorno, è stata una delle più dure per i protagonisti a causa della presenza di un cavaliere in grado di usare la potenza di Excalibur. Chi è il cavaliere d'oro Shura di Capricorn?

Nel manga e nell'anime il personaggio ha due personalità un po' differenti, con l'idea iniziale di Kurumada che lo vedeva sì fedele ad Atena, ma che poi ha ceduto alle parole di Gemini e ha iniziato a vacillare, trovando la propria fede nella dea soltanto pochi istanti prima della sconfitta. Non a caso, è stato uno dei tre cavalieri, insieme a Deathmask di Cancer e ad Afrodite di Pisces, a conoscere la vera identità del Gran Sacerdote del tempio. Quindi, pur sapendo della vera identità di Saga di Gemini, ha deciso di seguire le sue parole.

E lo fa fermando chiunque decida di approcciarsi alla decima casa. Affronta così Sirio il Dragone, perdendo contro il suo spirito indomabile. Sirio utilizzò una tecnica che avrebbe ucciso entrambi ma, poco prima della morte, Shura decide che il cavaliere del dragone non doveva morire per ciò che aveva dimostrato, trasferendogli parte del suo cosmo e quindi salvandolo dalla morte. Dopo essere apparso nella mente di Sirio durante la saga di Poseidone, Shura torna per l'ultimo arco di Hades sotto gli ordini di quest'ultimo.

Affronta Shaka di Virgo insieme a Deathmask e Camus, pensando di poterlo battere facilmente, ma il cavaliere d'oro di Atena non si fa abbattere facilmente. Dopo aver poi tentato di prendere in ostaggio Pandora per arrivare da Hades, scopre che la sua anima verrà spazzata via nel giro di poche ore. Così, insieme agli altri cavalieri d'oro, si sacrifica per aprire le porte verso l'Elisio.