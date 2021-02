I Cavalieri dello Zodiaco: il colpo segreto del drago nascente in questa figure di Shiryu

A oltre trent'anni dalla pubblicazione del manga, I Cavalieri dello Zodiaco continua ad affermarsi come una delle opere maggiormente apprezzate dal pubblico di tutto il mondo. E per tutti i fan dello shonen creato da Masami Kurumada, ecco una fantastica statua da collezione che ritrae uno dei cinque protagonisti principali.

Realizzata in collaborazione da TPA e Fairyland, in questa sontuosa figure Shiryu sferra il suo attacco più caratteristico, il Rozan Sho Ryu Ha, ovvero il colpo segreto del drago nascente. Bruciando il cosmo fino a oltrepassare il suo limite, il cavaliere di bronzo dedito alla dea Atena riesce a dare vita a un enorme drago d'acqua che divora gli avversari scaraventandoli in aria.

Sirio il Dragone, questo il suo nome nel primo storico doppiaggio italiano, indossa l'affascinante Cloth V3, ovvero l'armatura del Dragone nella sua versione finale. Questo eccelso pezzo da collezione presenta due volti, uno in cui il cavaliere è bendato per la sua cecità e l'altro con gli occhi vigili sull'avversario. A un prezzo di ben 475 euro, la figure presenta dettagli notevoli, come ad esempio i lunghi capelli del protagonista che sventolano a causa dell'effetto del drago che nasce dall'acqua della cascata dei Cinque Picchi.

Alta ben 48 centimetri, la statua è già disponibile al preordine. Vi piacerebbe acquistarla? Fateci sapere cosa ne pensate! Nel frattempo, il cosmo di Seiya arde in quest'altra statua di I Cavalieri dello Zodiaco. Se a tali oggetti preferite il manga, sappiate che gli ultimi volumi di I Cavalieri dello Zodiaco Perfect Edition sono nuovamente disponibili.