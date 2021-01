I Cavalieri dello Zodiaco, come finisce la serie? Guida all'epilogo di Saint Seiya

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è un'opera che ha segnato l'infanzia di numerose generazioni di appassionati e, ancora oggi, fa parlare di sé grazie al suo sequel, seppur quest'ultimo non goda di certo di una serializzazione costante. Ma come finisce la serie televisiva? Ecco un recap in attesa del ritorno del manga.

Il cosmo dei cavalieri dello zodiaco è tornato a bruciare in Saint Seiya: Next Dimension, in Italia edito da JPop, sequel ufficiale del capolavoro di Masami Kurumada tutt'ora fermo al capitolo 95 uscito nell'ormai lontano 2018. Il ritorno dell'opera doveva avvenire a breve, ma il sensei non ha ancora mantenuto le promesse e la serializzazione non è ripresa con i nuovi attesissimi capitoli. Ed è proprio per questo che non esiste ancora un epilogo definitivo della storia.

Facendo tuttavia un passo indietro con la serie televisiva, l'ultima saga coperta è quella di Hades in cui i protagonisti si sono recati all'inferno e poi ai campi elisi per porre un freno ai folli piani del dio degli inferi. Dopo aver evoluto le Armature di Bronzo al rango di Kamui, ovvero le leggendarie Armature Divine, Pegasus e i suoi amici sono riusciti a sconfiggere Thanatos e Hypnos per giungere davanti alla giara che trattiene Athena. Non riuscendo a liberarla, i cavalieri costringono Ade a risvegliare il suo corpo originale, lo stesso che ha preservato per millenni per timore di contaminarlo, e intraprendono una battaglia contro la divinità. Ade riconosce nel protagonista un volto conosciuto ma forte della sua spada, capace di maledire e tagliare direttamente l'anima del suo avversario, colpisce Pegasus accorso a salvaguardia della dea, finalmente risvegliatasi e in possesso della sua Armatura.

Il Cavaliere di Bronzo sembra spirare davanti agli amici per finire in realtà in un terribile stato di coma. Atena, grazie al sacrificio di Pegasus, riesce a trafiggere il dio degli inferi con il suo scettro di Nike fondendo il suo Cosmo con quello dei suoi fedeli servitori. Si chiude così, tra le lacrime e la distruzione dei Campi Elisi, l'adattamento anime di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco.