I Cavalieri dello Zodiaco: il cosmo di Andromeda brucia in questo cosplay fantastico

I Cavalieri dello Zodiaco è un anime conosciutissimo in Giappone, considerato che ancora oggi Kurumada e tanti altri autori stanno lavorando per ampliare il suo universo con ulteriori sequel e spin-off. Quest'opera ha poi appassionato anche nel resto del mondo, tra cui l'Italia, diventando uno degli anime classici più amati.

Ovviamente molto di questo merito va ai personaggi. Nessuno si scorderà le frasi di Seiya recitate dal mitico Ivo de Palma, o le mosse di Sirio il Dragone. Forse nel gruppo di protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco il meno amato è Shun di Andromeda, un ragazzo dall'aspetto androgino e che sarà poi al centro proprio per alcune sue caratteristiche di alcuni piani di Hades.

Eppure anche Shun ha una sua buona fanbase che gli ha valso la presenza al fianco del fratello Ikki nel mondo delle action figure ma anche in quello dei cosplay. A portarlo in vita ci ha pensato il fan Polakito Andre che ha caricato su Instagram pochi giorni fa il suo cosplay di Andromeda. In basso potete osservare questa versione del personaggio, con i lunghi capelli verdi che scendono al fianco del viso mentre sulle spalle porta la voluminosa cassa che contiene la sua iconica armatura viola.

Pur essendo senza armatura, questo cosplay di Shun di Andromeda mostra un'ottima cura nei dettagli e rappresenta fedelmente il personaggio. Vi piacerebbe vedere altri cosplay del mondo de I Cavalieri dello Zodiaco?