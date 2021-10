I Cavalieri dello Zodiaco, il cosmo di Crystal brucia in una figure da 400 dollari

Il capolavoro di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, è un’opera conosciuta in tutto il mondo e che, ancora oggi, continua a far parlare di sé. A tal proposito, recentemente il sensei ha annunciato di essere a lavoro su un nuovo manga i cui dettagli conosceremo però solo nel prossimo futuro.

Sono passati ormai 35 anni da quando debuttò in prima TV in Giappone l’episodio 1 di Saint Seiya, una serie animata che da quel momento in avanti avrebbe consacrato ulteriormente Kurumada nell’Olimpo dei grandi autori. Grazie allo straordinario successo del suo gioiellino negli anni non sono mai venute meno iniziative da parte della community come questo murale a tema I Cavalieri dello Zodiaco o più semplici modellini in scala.

Nelle scorse ore Fairyland ha annunciato una nuova collaborazione con TPA Studio per una statuetta dedicata ad uno dei protagonisti della saga, Hyoga, conosciuto in Italia con il nome di Crystal, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Realizzata in scala 1/6, la figure in questione è già preordinabile sul sito ufficiale con un acconto di 178 dollari (152 euro) e ulteriori 186 euro da aggiungere al momento della consegna attesa durante il primo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.