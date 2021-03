I Cavalieri dello Zodiaco: il cosmo della Fenice brucia in questa figure di Ikki

Tra i cinque Cavalieri di Bronzo devoti alla dea Atena, uno dei più apprezzati dalla community di I Cavalieri dello Zodiaco è il tenebroso Ikki, o Phoenix nel doppiaggio italiano, della Fenice. Da antagonista principale a salvatore dei suoi "fratelli", eccolo in tutto il suo splendore in questa magnifica statua da collezione.

Realizzata da Yu Studio, la figure vede il Cavaliere di Bronzo della Fenice indossare la Myth Cloth V3, versione che si distingue dalle precedenti da lui indossate per le lunghe "corna" sull'elmo, per i dettagli dorati sul petto e per la differente tonalità di viola su avambracci e gambali.

Questo spettacolare pezzo da collezione è disponibile anche con palette cromatica ufficiale del manga, in cui l'armatura della Fenice è completamente color bronzo, il sotto tuta è bianco e i capelli di Ikki sono castano chiari.

Alto ben 47 centimetri, questo prestigioso pezzo da collezione riproduce alla perfezione le sembianze del personaggio e presenta dettagli di pregevole fattura, come le pieghe dei vestiti o i particolari della coda della Fenice. Ai piedi del personaggio, che si erge in piedi con lo sguardo deciso e i pugni stretti, è anche presente il contenitore della Bronze Cloth.

Già disponibile al preordine, la statua è venduta a un prezzo di 460 euro per la versione tratta dalla serie animata. Per la versione EX OCE, ossia quella fedele al manga di Masami Kuramada, il costo è di 480 euro. Cosa ne pensate di questa pregevolissima statua da collezione e quale delle due versioni preferite? Fateci sapere la vostra con un commento nell'apposito box sottostante.

