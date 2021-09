Cavalieri dello Zodiaco: il cosmo di Sirio il Dragone brucia in questo cosplay femminile

I prodi cavalieri di Saint Seiya hanno compiuto gesta che ancora oggi vengono ricordate da tutti i fan dell'opera di Masami Kurumada. Opera che in realtà è ancora in corso tra spin-off e sequel di varia natura, anche disegnati da altri autori e che ampliano quindi a dismisura quest'universo di santi e colpi stellari.

I più amati sono inevitabilmente i protagonisti storici de I Cavalieri dello Zodiaco, quelli che hanno compiuto per primi i passi come difensori di Lady Athena nel manga e nell'anime. Uno dei più amati è sicuramente il primo rivale di Pegasus, Sirio il Dragone. Con la sua armatura tra il blu e il verde ha messo in difficoltà tanti avversari di spessore, ricevendo il consenso dei fan che hanno anche potuto acquistare le statuette di Shiryu a lui dedicate.

Questo cavaliere ha preso vita grazie alla cosplayer sudamericana Vannia che in diverse occasioni ha mostrato il suo lavoro per rappresentare questo personaggio. In basso possiamo osservare il cosplay di Sirio il Dragone al femminile che riproduce fedelmente l'armatura della costellazione con i suoi colori e i suoi dettagli, ovviamente col tutto declinato al femminile. Cosa ne pensate del lavoro della cosplayer?

