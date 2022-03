Cavalieri dello Zodiaco: un cosplay di Lady Isabel come incarnazione di Atena

Saint Seiya è un manga che negli anni '80 in Giappone ha riscosso un discreto successo, ottenendo un anime e arrivando in Italia col nome I Cavalieri dello Zodiaco. Ancora oggi, anche da noi, le lotte di Seiya e degli altri cavalieri col potere delle costellazioni non passano inosservate, avendo scritto una pagina epica della storia degli anime.

Tutto inizia con la nuova generazione di cavalieri che dovrà seguire la guida di Saori Kido, nuova incarnazione della dea Atena. Questa Lady Isabel sarà al centro di alcuni archi narrativi de I Cavalieri dello Zodiaco, uno dei quali molto importante, la famosa ed epica saga delle Dodici Case.

Man mano che la storia di Saint Seiya va avanti, Lady Isabel diventerà un tutt'uno con Atena, sfoderando tutti i poteri da divinità e affrontando i suoi colleghi dell'Olimpo. La cosplayer Enji Night ha deciso di dare spazio proprio a questo personaggio di una delle serie storiche del mondo di manga e anime.

Il cosplay di Lady Isabel versione Atena, con un candido abito e l'asta d'oro è a dir poco perfetto e sembra essere riuscito a portare nella realtà l'incarnazione della divinità, grazie anche a una scenografia che aiuta a immergersi nella scena.

