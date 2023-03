I Cavalieri dello Zodiaco: un cosplay di Lady Isabel illuminata dalla luce divina di Atena

Saori Kido è uno dei personaggi principali dell'anime e del manga I Cavalieri dello Zodiaco creato da Masami Kurumada. È conosciuta anche con il nome di Atena, la dea greca della saggezza, della guerra e della giustizia, mentre in Italia invece è conosciuta soprattutto grazie all'adattamento Lady Isabel.

Nella serie, Saori è la reincarnazione della dea Atena e la protettrice della Terra contro il male e la distruzione. È una figura mistica e riservata, che all'inizio della serie sembra essere solo una giovane e ricca ereditiera. Tuttavia, dopo essere stata attaccata dai suoi nemici, Saori scopre la sua vera identità e inizia a sviluppare i suoi poteri divini.

Saori è una guerriera coraggiosa e leale, sempre pronta a difendere i suoi amici e a combattere contro le forze delle altre divinità. Grazie alla sua intelligenza e alla sua saggezza, è in grado di prendere decisioni difficili e di guidare i Cavalieri nella loro lotta contro i nemici. Nonostante la sua posizione di dea, Saori non è mai arrogante o distaccata, ma piuttosto umile e compassionevole, superando ogni difficoltà, anche quelle dovute al tradimento del Cavaliere d'oro di Gemini.

Saori è anche un personaggio molto popolare tra i fan di I Cavalieri dello Zodiaco, grazie alla sua personalità forte e alla sua bellezza. Il suo abbigliamento elegante e i suoi lunghi capelli viola sono diventati un'icona dello stile anime. E per questo ancora oggi vengono realizzati cosplay di Saori Kido alias Lady Atena in tunica bianca, con il suo bastone dorato e i lunghissimi capelli viola, avvolta da un'aura divina, come ha fatto Fabibi in questa foto.

Ecco invece un cosplay di Ikki la fenice, uno dei più fedeli alla dea.