Cavalieri dello Zodiaco: un cosplay di Lady Isabel a opera dell'italiana Giorgia Vecchini

Invincibili guerrieri dotati di armature in grado di sprigionare la potenza del loro cosmo hanno protetto Saori Kido, alias Lady Isabel nel doppiaggio italiano de I Cavalieri dello Zodiaco, da svariate minacce nel corso dell'anime. La donna è l'incarnazione della dea Atena ed è quindi un personaggio fondamentale per la serie.

Nonostante la sua forza divina, non è inerme ad alcuni attacchi e assalti nemici, come dimostrato durante la saga delle 12 case dove Pegasus e gli altri cavalieri di Saint Seiya dovettero scontrarsi con i Cavalieri d'Oro dei segni zodiacali per poterla salvare da Saga di Gemini. Nel corso della serie de I Cavalieri dello Zodiaco, nei suoi tanti sequel e spin-off creati da Masami Kurumada, continuerà ad avere un ruolo pivotale.

La vediamo spesso vestita di una lunga veste bianca che la rende molto affascinante e simile allo stile dell'antica Grecia, mentre i lunghi capelli lilla danno colore. Non mancano dei dettagli come collane e cinture dorate, e in più porta sempre con sé la sua staffa dorata. Vediamo questo cosplay di Lady Isabel, alias Saori Kido o Atena, nell'interpretazione dell'italiana Giorgia Vecchini. La cosplayer nostrana ne approfitta anche per ricordare gli esordi dei Cavalieri dello Zodiaco in Italia nel post disponibile in basso.

