I Cavalieri dello Zodiaco: Dohko di Libra indossa l'armatura divina in questa figure

Uno dei Cavalieri d'Oro più misteriosi di tutto Saint Seiya è quello della Bilancia. Rimasto avvolto da un'ombra di mistero per gran parte dell'opera, il cavaliere si rivela essere in realtà l'anziano Maestro dei Cinque Picchi, ossia il maestro di Shiryu il Dragone. Eccolo tornare sul campo di battaglia in questa figure.

La statua da collezione realizzata da Tamashii Nations si rifà, in particolare, a Saint Seiya Soul of Gold, serie in cui i Cavalieri d'Oro del XX secolo ritornano in vita per un breve perodo per combattere contro il dio nordico Loki nel tentativo di salvare Asgard. Durante le vicende, Dohko di Libra, questo il vero nome del saggio maestro, torna a combattere indossando la mitica Gold Cloth della costellazione della Bilancia, armatura che in seguito diviene divina, amplificando la sua già letale potenzialità.

In questa figure, snodabile, Dohko può assumere diverse sue posizioni tipiche, come ad esempio quelle con cui lancia il Colpo Segreto del Drago Nascente oppure il Colpo dei Cento Draghi Nascenti. Oltre a ciò, sono diversi i volti in dotazione: con o senza elmo, oppure occhi e bocca aperti o chiusi.

Nonostante non si tratti propriamente di una statua da collezione, la figure presenta incredibili dettagli, come ad esempio le numerose armi di cui dispone il Cavaliere d'Oro della Bilancia oppure le stesse minuzie della God Cloth. Alta diciassette centimetri, è in vendita a un prezzo di 123 euro.

