I Cavalieri dello Zodiaco: Elodie canta la sigla italiana dell'anime!

Elodie, la giovane cantante italiana celebre per le hit estive Nero Bali e Margarita, ha recentemente pubblicizzato il suo ultimo singolo "Andromeda" durante un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, omaggiando per l'occasione la storica sigla de I Cavalieri dello Zodiaco di Massimo Dorati.

In calce potete vedere lo spezzone in cui l'artista canta l'ultima strofa del brano: "Sono i cavalieri dello Zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere ma solo uno alla fine potrà trionfar" aggiungendo poi ironicamente una citazione al personaggio di Andromeda, omonimo del pezzo portato dalla ragazza a Sanremo.

L'anime de I Cavalieri dello Zodiaco arrivò in Italia pochi anni dopo la sua conclusione in terra nipponica, e finì per diventare un fenomeno di massa. Nel 1990 Odeon TV iniziò a trasmettere le puntate, fermandosi però più volte all'episodio 52 per motivi legati alle licenze. Nonostante l'ottima percentuale di share ottenuta dalla serie nella fascia pomeridiana, i restanti episodi vennero trasmessi diverso tempo dopo. La sigle italiane, cantate da Massimo Dorati prima e da Giorgio Vanni poi, sono considerate ancora oggi come dei veri e propri cult.

